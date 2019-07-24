Son Dakika Haberleri: Liseli Yiğit, av tüfeğiyle intihar etti
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Liseli Yiğit, av tüfeğiyle intihar etti

1 saat önce

ANTALYA'da, liseli Yiğit A.(16), kendisinden haber alamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı çalınca av tüfeğini başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Liseli Yiğit, av tüfeğiyle intihar etti, System.String[]
ANTALYA'da, liseli Yiğit A.(16), kendisinden haber alamayan yakınlarının yardım istemesi üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı çalınca av tüfeğini başına ateşleyerek, yaşamına son verdi. Silah sesi üzerine camı kırarak içeri giren polis, lisenin cansız bedenini buldu.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2129 Sokak'ta meydana geldi. Anne babası 10 yıl önce ayrılan Yiğit A., kuaför babası M.A. ile yaşamaya başladı.
Lise öğrencisi Yiğit A.'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Giriş kattaki eve gelen polis ekipleri, kapı zilini çaldığı anda içeriden silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polisler, balkon camını kırarak, eve girdi.
AV TÜFEĞİYLE BAŞINA ATEŞ ETTİ
Yiğit A. kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yiğit A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, Yiğit A.'nın intiharından önce yazdığı not bulundu. Notun içeriği hakkında bilgi verilmezken, liselinin kısa süre önce kız arkadaşından ayrıldığı kaydedildi.
Olayı haber alarak eve gelen yakınlarının sinir krizleri geçirdiği Yiğit A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, Yiğit A.'nın olayda kullandığı tüfeğe el koydu.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
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