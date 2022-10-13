Liseli yumurta üreticilerinden 8 ayda 150 bin liralık ciro - Son Dakika
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Liseli yumurta üreticilerinden 8 ayda 150 bin liralık ciro

13.10.2022 12:22

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "kanatlı hayvan atölyesi"nde yetiştirdiği tavukların yumurtalarının satışından 8 ayda 150 bin liralık ciro elde edildi.

Malatya'da 1960 yılında "Ziraat Okulu" adıyla kurulan Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "kanatlı hayvan atölyesi"nde yetiştirdiği tavukların yumurtalarının satışından 8 ayda 150 bin liralık ciro elde edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisede, 2021'de Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında alınan hibeyle 1500 kanatlı hayvan kapasiteli atölye kuruldu.

Öğrenciler, atölyede yaklaşık 500 tavuğun rutin bakımını yapıyor.

Tavuklardan elde edilen yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda öğrencilerin tüketimine sunuluyor. Yumurtaların önemli bölümü ise paketlenip satılarak okula gelir kazandırılıyor.

Bu yıl 8 ayda 90 bin civarında yumurta üretimi gerçekleştiren öğrenciler, yaklaşık 150 bin lira ciro elde ederek okulun döner sermayesine katkıda bulundu.

Teorik eğitimden sonra kümeste uygulamalı eğitim

Okul müdürü Şükrü Doğan, AA muhabirine, okullarında öğrencilere tarımsal ve hayvansal üretim eğitimleri verildiğini söyledi.

Aynı zamanda yatılı bir okul olduklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Üretim alanı olarak oldukça geniş imkanlara sahip bir okulumuz var. Okulumuzda kanatlı hayvancılık atölyesi bulunuyor. Burada yaklaşık 500 metrekarelik bir kümesimiz mevcut. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini sınıfta aldıktan sonra kümeste uygulamalı eğitimler yapıyor. Uygulamada gerek hayvan sağlığı gerekse hayvan yetiştiriciliği anlamında tüm bilgiler veriliyor."

Öğrencilere de harçlık veriliyor

Doğan, eğitimin yanı sıra üretimi teşvik ettiklerini, ekonomiye katkı sunmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Kanatlı hayvan atölyesinde şu an 500 tavuk olduğunu ancak kış aylarında sayıyı artırdıklarını dile getiren Doğan, "Günlük 400 yumurta üretimimiz mevcut ancak kış aylarında bu rakam 1000'e ulaşacak." ifadesini kullandı.

Doğan, hazırlayacakları projelerle okula küçükbaş hayvan yetiştiriciliği atölyesi de kazandırmak istediklerini söyledi.

"Sevdiğim için burayı tercih ettim"

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden gelerek lisede eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Onur Bilir, okulda öğrendikleri teorik bilgileri atölyede uygulamaya geçirdiklerini, bunun eğitimlerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kanatlı hayvan atölyesinde tavukların bakımı ile yumurta üretimi yaptıklarını anlatan Bilir, "Okulumdan memnunum. Sevdiğim için burayı tercih ettim. Hedefim veteriner olmak." dedi.

Ailesinin de hayvancılıkla uğraştığını kaydeden Bilir, ilerleyen dönemde büyük bir çiftlik kurmak istediğini belirtti.

10. sınıf öğrencisi Doğancan Yılmaz da atölyede deneyim kazandıklarını ve veteriner olmak istediğini söyledi.

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Kaynak: AA

Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseli yumurta üreticilerinden 8 ayda 150 bin liralık ciro - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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