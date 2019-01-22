Son Dakika Haberleri: Liseli Zinnur'a Çarpan Sürücü Tutuklandı

Liseli Zinnur'a Çarpan Sürücü Tutuklandı

22 dakika önce

DENİZLİ'de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe gitmek üzere yolun karşına geçmek isteyen lise öğrencisi Zinnur Tomay'a (16) çarparak ölümüne neden olan minibüsün sürücüsü Hidayet Kaya (50), tutuklandı.

Liseli Zinnur'a Çarpan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
DENİZLİ'de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe gitmek üzere yolun karşına geçmek isteyen lise öğrencisi Zinnur Tomay'a (16) çarparak ölümüne neden olan minibüsün sürücüsü Hidayet Kaya (50), tutuklandı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki 20 M 0615 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zinnur Tomay'a çarptı. Aracın altında 10 metre sürüklenen Zinnur Tomay, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Tomay'ın, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe gittiği ortaya çıktı. Kaza anı ise, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüs sürücüsü Kaya, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zinnur Tomay ise yakınlarının gözyaşları arasında kentte toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hidayet Kaya, dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

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