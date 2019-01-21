Liseli Zinnur, Okul Harçlığı İçin Çalışmaya Giderken Kazada Öldü (3)
11 dakika önce
BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADIDenizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI Denizli
'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale
ilçesinin Kayabaşı
Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bekirler Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Zinnur Tomay, Kayabaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:09 Kaynak: DHA
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