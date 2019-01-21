Son Dakika Haberleri: Liseli Zinnur, Okul Harçlığı İçin Çalışmaya Giderken Kazada Öldü (3)

Liseli Zinnur, Okul Harçlığı İçin Çalışmaya Giderken Kazada Öldü (3)

11 dakika önce

BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADIDenizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Liseli Zinnur, Okul Harçlığı İçin Çalışmaya Giderken Kazada Öldü (3), System.String[]
BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Denizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bekirler Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Zinnur Tomay, Kayabaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:09 Kaynak: DHA

Kayabaşı, Güncel
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