Liseliler 1'inci ara tatillerini üniversitede geçirecek

Bu sene ilk kez uygulanacak ara tatile sayılı günler kaldı. Öğrencilerin bu tatili daha verimli geçirmelerine yönelik etkinlikler planlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 'Lise Ara Tatil Akademisi' ile 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelecek.

İGÜ, 18 – 22 Kasım tarihleri arasında farklı bölümlerden uygulamaya yönelik belirlediği derslerle 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmayı, ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamayı, üniversite bölüm ve programlarını tanımalarına destek vermeyi amaç edinen Lise Ara Tatil Akademisi'nde öğrenciler seçecekleri derslere katılacak.

Öğrencilerin sınav sisteminin detaylarını öğrenmelerini, sınav stratejilerini bu doğrultuda belirlemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan 'Üniversite Sınav Sistemi' dersinin de bulunduğu etkinlikteki öğrencilerin seçebilecekleri diğer dersler ise şöyle:

"İlk Yardım, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Tedavi Uygulamaları, Uçak Bakım Uygulamaları, Gastronomi, Uçak Mühendisliği, Robotik Programlama Eğitim, Psikoloji, Radyo, Televizyon ve Sinema, Fotoğraf Eğitimi, Grafik Tasarımı"

5 gün boyunca devam edecek ve ücretsiz olan dersler, üniversitenin akademik kadrosu ile gerçekleştirilecek.