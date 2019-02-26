Liseliler Akrobasi Dronu Yaptı

Hatay'da hava araçlarına merakı olan bir grup lise öğrencisi "Atik-1" adını verdikleri akrobasi dronu yaptı.

Hatay'da hava araçlarına merakı olan bir grup lise öğrencisi "Atik-1" adını verdikleri akrobasi dronu yaptı.



Hassa ilçesindeki Aktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde havacılığa ilgisi olan öğrenciler tarafından başlatılan proje çalışması sonucu 5 ayda tamamlanan insansız hava aracı Atik -1 bir çok akrobasi hareketini yapabiliyor.



Elektronik ve aerodinamik tasarımı öğrenciler tarafından dizayn edilen test uçuşları tamamlanan Atik-1 ile öğrencilerin hedefi Nisan ayında Samsun'da düzenlenecek olan 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılarak derece elde etmek.



Mucit öğrenciler dışardan aldıkları parçalarla 2 bin lira harcayarak yaptıkları akrobasi dronunun teknik ve akrobatik kapasitesini daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.



Okulun Elektrik-Elektronik Bölümü öğretmeni ve aynı zamanda projenin koordinatörlüğünü yürüten Abdulkadir Döner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıma hazır hale getirdikleri insansız hava aracına hızlı ve akrobatik hareketler yaptığından dolayı "Atik-1" adını verdiklerini söyledi.



Öğrencilerinin uzun zamandır insansız hava araçlarına yönelik bir proje geliştirmeyi istediklerini ve bunun üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Döner, şunları dile getirdi:



" Öğrencilerimiz, drone teknolojisinin artmasıyla merak ve ilgisi arttı. Tabi öğrencilerimiz, bu teknolojileri maddi durumlarının yetersiz olduğu için kendileri satın alamadı. Bunun üzerine bize geldiler. Onların bir hayali vardı. Biz de bu yıl okul aile birliğimizin destekleriyle öğrencilerimizin drone hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık. Malzemeleri dışarıdan temin ettik. Yaklaşık 2 bin lira maliyeti oldu. Öğrencilerimizle birlikte malzemeleri teker teker bir araya getirerek dronemuzu çalışır hale getirdik. Şimdilik görüntü aktarımını başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da geliştirerek HD görüntü kaydı ile fotoğraf çekme özelliği de ekleyeceğiz. Yaklaşık beş ay gibi sürede projemizi tamamladık. Bu dronemuza 'atik-1' adını verdik. Bu dronemuzun en önemli özelliği diğer dronelara göre seri bir şekilde hareket edebilmesi ve akrobasi hareketlerini yapabilmesi. Yarış kategorisinde bir hava aracı. 2 kilometrelik menzile kadar kontrol edebiliyoruz."



Döner, projeleriyle Nisan ayında Samsun'da düzenlenecek olan 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na insansız hava araçları kategorisinde katılarak başarılı olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



10. sınıf öğrencilerinden Harun Yalçın da çocukluğundan beri uçak ve insansız hava araçlarına karşı bir ilgisi olduğunu kaydetti.



Bir yıl önce kendi çabalarıyla dondurma çubuğundan bir uçak yaptığını aktaran Yalçın," Bu okula geldikten sonra hayallerime bir adım daha yaklaştım. Öğretmenlerimizin de desteğiyle projeler gerçekleştiriyoruz. Okuldan diğer arkadaşlarımız engelsiz mouse, yürüyen robotlar, çizgi izleyen araçlar gibi çeşitli projeler geliştirerek bize de manevi güç verdiler. Biz de idareci ve öğretmenlerimizin destekleriyle kendi dronemuzu yaptık" dedi.



Projede görev alan öğrencilerden Hasan Hakan Torun ise projeyi geliştirme safhasında öğretmen ve idarecilerinin kendilerine güvendiklerini, kendilerinin de bu güveni boşa çıkarmadıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, en büyük hedeflerinin ise şimdiye kadar drone ile tanışmayan çocukları bu teknolojiyle tanıştırmak olduğunu vurguladı.

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