Son Dakika Haberleri: Liseliler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Liseliler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

47 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız kardeşine mesaj atıldığı iddiası ile liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Liseliler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız kardeşine mesaj atıldığı iddiası ile liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, A.P. (17) dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile bugün 25 Aralık Caddesi üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.P., yanında bulunan bıçakla A.Ç.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine A.Ç. önce Kaman İlçe Devlet Hastanesine ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. A.P. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga ile ilgili inceleme sürüyor.

(Vahit Aldı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Kırşehir, Kaman, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinem Umaş'tan Yeliz Yeşilmen'e Ağır Sözler: Ben Senin Gibi Evli Adamlarla Olmadım Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı

Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı Fatih Portakal'dan CHP'ye Fatih Bucak Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 23:48:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseliler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]