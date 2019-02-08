Liseliler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
47 dakika önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız kardeşine mesaj atıldığı iddiası ile liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde kız kardeşine mesaj atıldığı iddiası ile liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, A.P. (17) dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile bugün 25 Aralık
Caddesi üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.P., yanında bulunan bıçakla A.Ç.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine A.Ç. önce Kaman İlçe Devlet Hastanesine ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. A.P. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga ile ilgili inceleme sürüyor.
(Vahit Aldı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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