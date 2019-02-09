Liseliler Arasında Çıkan Kavgada 1 Tutuklama
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde liseliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde liseliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı.
Kaman ilçesinde liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklayarak yaralayan A.P., (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe meydanında meydana gelen ve kavgaya karıştıkları ileri sürülen E.Ü. (17), Y.T. (16) ve S.D. (16) ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İddiaya göre A.P., (17) sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. (17) ile 25 Aralık
Caddesi üzerinde karşılaşmış, sözlü tartışmanın büyümesi üzerine ise A.Ç.'yi bıçakla yaralamıştı. İlçe merkezinde meydana gelen olay sonrası yaralı A.Ç.'nin Kırşehir Ahi Evran Üniverstiesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:17 Kaynak: İHA
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