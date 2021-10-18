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Liseliler arasında "yan baktın" kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Liseliler arasında "yan baktın" kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

18.10.2021 14:43

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde "Yan baktın" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 17 yaşındaki bir öğrenci bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cumartesi günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 359. Sokakta edinilen bilgilere göre, Talaytepe Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz, dershane çıkışı eve giderken, sokakta iddiaya göre 'neden yan baktın' diyen 15 yaşındaki E.A. ve İ.Ö. ile tartıştı.

FARKLI YERLERİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. E.A. ve İ.Ö.'nün saldırısına uğrayan Halil İbrahim Baycengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan Baycengiz'i gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı 17 yaşındaki Halil İbrahim Baycengiz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, E.A. ve İ.Ö. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Halil İbrahim Baycengiz, otopsisi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi. Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseliler arasında 'yan baktın' kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liseliler arasında "yan baktın" kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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