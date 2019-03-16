Liseliler Bisikletleriyle Çanakkale'ye Gidiyor
1 saat önce
Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını kutlamak için bisikletlerle Çanakkale'ye doğru yola çıktı.
Esenyurt Anadolu Lisesi
öğrencileri, Çanakkale Zaferi
'nin 104. yılını kutlamak için bisikletlerle Çanakkale'ye doğru yola çıktı.
Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı anısına bir etkinlik düzenledi. Esenyurt Belediyesi
'nin de destek verdiği etkinlikte, 104 öğrenci bisikletleriyle Çanakkale'ye gitmek üzere hazırlandı.
Okul müdürü Hulusi Şahin, hem Çanakkale şehitlerini anmak hem de spor bilincini öğrencilere aşılamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Okulun beden eğitimi öğretmeni Serhat Bakan ise amaçlarının Çanakkale ruhunu canlı tutmak olduğunu vurguladı.
Emniyet ekiplerinin eskortluk ettiği öğrenciler, Çanakkale'ye doğru yola çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:26 Kaynak: AA
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