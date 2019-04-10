Liseliler Büyük Finali Bekliyor

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, END Productions tarafından 22 yıldır aralıksız düzenlenen, Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu "fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması"nın eleme etabı; İstanbul, Ankara ve son olarak İzmir'de yapılan elemelerle sona erdi. Üç şehirde yapılan elemelerde sahneye çıkan liseliler, muhteşem performansıyla göz kamaştırdı. Festival havasında geçen elemelerde Türkiye'nin 54 ilinden 656 okul sahne aldı.

Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen elemelerde Türkiye'nin 54 ilinden 656 okul sahne aldı.

Türkiye'nin Yedi Bölgesinden Başvuru Rekoru

Türkiye'nin 81 iline yapılan çağrı sonrası yarışmaya başvuru yağdı. 56 ilden 656 okulun yarıştığı elemelerde doğudan batıya, kuzeyden güneye her ilden liseli, yeteneklerini sergilemek ve büyük finale kalmak için sahne aldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan elemelere; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak'tan gelen binlerce liseli katıldı.

Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın büyük finali, çok yakında açıklanacak finale kalan liselerin katılımıyla 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Liselileri Büyük Finalde Muhteşem Ödüller Bekliyor

fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, "fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8.000 liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi'nin üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor.