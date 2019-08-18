"Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımında, "Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:18 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımında, "Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Instagram
hesabından, "#çokokuyancokgeziyor" etiketiyle Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Gençlerle beraber at bindiği fotoğrafına da yer veren Selçuk, mesajında şunları kaydetti:
"Gençlerimize 'kitap okuyun biz de sizi tatile gönderelim' demiştik. Konya
, Gümüşhane
, Ordu
, Rize
, Trabzon
, Gaziantep
, Kırıkkale
ve Erzurum
'dan öğrencilerimiz şu an Karadeniz
Gençlik Kampı'nda tatildeler. Katılım gösteren öğrencilerimizin tamamını kamplar müsait oldukça göndereceğiz. Ben de sabah çocukların yanlarındaydım. Fotoğraf bu sabahtan. Okumuşlar biz de gezdik hem de atla."
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