Liseliler dünya sorunlarına çözüm arayacaklar

Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi Model United Nations'19 (BSBL MUN) Öğrenci Konferansı bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin simülasyon olarak canlandıracak öğrenciler birçok farklı gündem maddesini ele alacak. Öğrenciler konferans sonunda çözüm önerilerini Birleşmiş Milletler'e gönderecek.

Genelde lise ve üniversiteler tarafından düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından tamamen İngilizce canlandırıldığı eğitici ve bilgilendirici bir etkinlik olan MUN (Model United Nations), bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) çatısı altında gerçekleştiriliyor.

Konferansın organizasyonu, komitelerin oluşturulması, komitenin ana hatlarını oluşturan çalışma kağıtlarının hazırlanması gibi görevlerin ev sahibi üniversitenin öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek etkinliğin dili İngilizce olacak. Açılış konuşmasını İGÜ Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş'ın yapacağı konferansa, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve İstanbul'dan birçok öğrencinin katılması bekleniyor.

MUN konferansları, öğrencilerin pek çok konuda bakış açılarını değiştirebilmeleri, çok karmaşık görünen problemleri komite arkadaşları ile çözebilmeleri, pek çok dünya sorunu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, topluluk önünde konuşma korkularını yenebilmeleri, çok farklı insanları tanıyabilmeleri ve yabancı dillerini ilerletebilmeleri açısında oldukça önemli.

4 gün sürecek konferans sonunda çözüm önerilerini Birleşmiş Milletler'e gönderecek olan öğrencilerin ele alacakları başlıca gündem maddeleri ise şu şekilde:

"Uzayda Silahlanma Yarışını Önleme, Kore Yarımadası'nda Barış, Güvenlik ve Anlaşma, Plastik kirliliğini azaltmaya ve daha döngüsel bir ekonomiye geçişi desteklemeye yönelik yeni taahhütler, Çocuk işçiliği, sömürme ve çocuk istismarının önlenmesi, NATO Üye Ülkelerinde Siber Terörle Mücadele, Venezuela Hükümeti'nin Venezuela'daki Krizle İlgili Anayasal Otoritesini İncelemek ve Venezuela'daki Ekonomik Eksiklikleri Azaltmak İçin Stratejiler Belirlemek, Somali ve Kenya Arasındaki Deniz Sınır Anlaşmazlığının İncelenmesi, Küresel Denizler, Doğu Akdeniz Denizleri ve 1988: Şili Ulusal Referandumu."