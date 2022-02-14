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Liseliler, "e-Twinning" projesiyle mesleklerini seçiyor - Son Dakika

Liseliler, "e-Twinning" projesiyle mesleklerini seçiyor

14.02.2022 14:50
Liseliler, "e-Twinning" projesiyle mesleklerini seçiyor

Konya Selçuklu Anadolu Lisesi rehberlik öğretmeni Naciye Sarı danışmanlığında yürütülen "Mesleğim Geleceğim" e-Twinning proje çalışmaları öğrencilerin katıldığı farklı etkinliklerle devam ediyor.

Konya Selçuklu Anadolu Lisesi rehberlik öğretmeni Naciye Sarı danışmanlığında yürütülen "Mesleğim Geleceğim" e-Twinning proje çalışmaları öğrencilerin katıldığı farklı etkinliklerle devam ediyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 6 okulun ortak olduğu projede öğrencilerin, mesleklerin değişip gelişebildiği anlayışını kazanmaları, geleceğin meslekleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve kariyer planlamalarını doğru yapabilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Proje etkinlikleri kapsamında öğrencilerin, Web 2 araçlarını aktif kullanma becerilerini geliştirdiği, meslek tanıtım buluşmalarıyla alanında uzman akademisyenlerle buluştukları, iş yeri gezileri ve meslek röportajlarıyla meslekler ve çalışma koşulları hakkında bilgi edindikleri belirtildi.

Ayrıca, öğrencilerin, proje süresince okuyarak, araştırarak mesleki eğilimlerini belirlemeye çalıştıkları, karma grup etkinlikleriyle iletişime geçerek mektuplaştıkları ve ortak sanal resim sergisi hazırladıkları ifade edildi.

Projenin, öğrencilerin kahramanının kendileri olduğu "Mesleğim Geleceğim" hikayesini yazarak e-kitap oluşturmasıyla sonlandırılacağı kaydedildi.

Proje ile en doğru meslek seçimini yapmalarına destek sunmanın yanı sıra öğrencilerin içinde bulundukları sosyal gruplarda başarılı olmaları için gerekli olan sorumluluk alma, kişilerarası iletişim becerileri, kişisel güvenliğini sağlama, güvenli internet kullanımı, kendisini tanıma, olumlu kişilik özelliklerini geliştirme gibi sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirerek güçlü yönlerini ortaya çıkarmaları için de fırsatlar sunduğu belirtildi.

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Anadolu Lisesi, Selçuklu, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Liseliler, 'e-Twinning' projesiyle mesleklerini seçiyor - Son Dakika


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