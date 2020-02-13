Liseliler filede buluştu - Son Dakika

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Liseliler filede buluştu

6 saat önce

Liseler arası Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum'da başladı.

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Liseler arası Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum'da başladı. Erkeklerde 12 kızlarda ise 10 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor.


Lise Genç Kızlar ve Erkekler Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum'da başladı. Kendi illerinde şampiyon olan kız ve erkek takımlar Erzurum GSİM'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grup şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine gitmek istiyor.


Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Komplesi ile Atatürk Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan maçlara erkeklerde 12 kızlarda 10 takım olmak üzere toplam 22 takım katılıyor. 22 ilin takımlarının katılımı ile başlayan Voleybol Grup Şampiyonası için Atatürk Üniversitesi Spor Salonu'nda açılış seremonisi yapıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremoniye Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin ile diğer davetliler katıldı.


Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum olarak voleybol grup şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Erzurum tarih, kültür ve spor şehri. Anadolu'nun zirvesi olimpiyat kentinde sizleri görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Buradan erkeklerde ve kızlarda bir takım şampiyonluk sevinci yaşayacak. Ama bize göre sizler spor yaptığınız için hepiniz şampiyonsunuz. İnşallah sizlerde filenin sultanları gibi ilerisinde milli takımımıza hizmet eden birer sporcular olursunuz. Şampiyonaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.


Bu arada Şampiyona'nın ilk gününde Erzurum Temsilcilerinden Spor Lisesi Erkek Voleybol takımı, Bingöl Sabiha Bahcıvan Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.


Kızlarda ise açılış maçında Oltu Anadolu Lisesi, Bingöl Mevlana Kız Anadolu Lisesi'ni 3-1 yenmeyi başardı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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