Liseliler Galata-Sanat Projesi ile köy okullarına destek oluyor - Son Dakika

Galatasaray Lisesi öğrencileri, "Galata-Sanat Projesi" kapsamında, köy okullarındaki çocuklara çeşitli etkinlikler yaptırıyor.

Liseliler eşliğinde tiyatro, halk oyunları, plastik sanatlar, robotik kodlama, müzik, fotoğrafçılık, edebiyat ve sinema alanlarında çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, yeteneklerini keşfederek geliştirme fırsatı buluyor.

Lisenin 10 ve 11. sınıf öğrencileri, proje kapsamında, Kastamonu'ya gelerek merkeze Bağlı Kuzyaka Köyü İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kuzyaka Köyü İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Selman Gökkaya, AA muhabirine, Galatasaray Lisesi'nden öğrencilerin 5 gün boyunca okullarında çeşitli etkinlikler yapacağını söyledi.

Liseden aradıklarında çok heyecanlandığını dile getiren Gökkaya, "Öğrencilerimiz daha önce de tiyatro başta olmak üzere çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklere katıldı ama bu çok başka. Liseliler ile öğrencilerimiz arasında çok güzel bir bağ oluştu. Öğrenciler etkinlikler sayesinde kendini keşfetmeye başladı. Eline daha önce hiç gitar almamış öğrencilerimiz, basit bir ritimle çalıp söylemeye başladı. Edebiyat, resim atölyesi ayrı bir dünya olmuş." dedi.

Etkinliğin sonunda düzenlenecek törende, yapılan çalışmaların sergileneceğini belirten Gökkaya, Galatasaray Lisesi öğrencilerine teşekkür etti.

Galatasaray Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Neşe Bardakçı ise birçok okula giderek çocukların yüzlerindeki tebessüme şahit olduklarını söyledi.

Projenin çocuklar için bir tecrübe olduğunu vurgulayan Bardakçı, şunları kaydetti:

"Bağırmak, karalamak ve zıplamakla başlıyoruz, şarkı söyleyerek, çizerek, dans ederek bitiriyoruz. Aramızdaki tek bağ sevgi, tek dil gülümsemek. Onlar bize sadece bunu kullanarak çok şey öğretti. Şunu ifade etmek gerekir ki sahip olduğumuz şans ve fırsatlar bizi buraya getirmedi, onların oyununa ortak olmak bizim en büyük şansımız."