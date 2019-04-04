Son Dakika Haberleri: Liseliler Gazilerle Buluştu

Liseliler Gazilerle Buluştu

1 saat önce

Hatay'daki Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği üyelerini ağırladı.

Liseliler Gazilerle Buluştu, System.String[]
Hatay'daki Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneği üyelerini ağırladı.

3. kez düzenlenen buluşmaya çok sayıda gazi ve dernek üyesi katıldı. Gaziler Okulda mehteran gösterisiyle karşılandı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan gaziler, yaşadıkları hatıraları anlattı.

Dernek Başkanı Hasan Karataş, gençlerin ilgisi ve saygısından memnun olduklarını belirtti.

Gazi Ziya Güleroğlu da, tarihi şahitlerinin dilinden dilemek ve kaynağından öğrenmek daha kalıcı olacağını ifade ederek, emeği geçenleri teşekkür etti.

Öğrenciler gazilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:03 Kaynak: AA

Kıbrıs, Hatay, Karlısu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lisenin Bodrumunda Deterjan Üretip 470 Bin Liralık Ciroya İmza Attılar Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseliler Gazilerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]