Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak - Son Dakika

Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak

7 saat önce

MİMARLIK alanında kendisini geliştirmek isteyen lise öğrencilerinin katılabildiği 'Geleceğini Modelle' yarışması, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak, System.String[]

MİMARLIK alanında kendisini geliştirmek isteyen lise öğrencilerinin katılabildiği 'Geleceğini Modelle' yarışması, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi ile Sketchup ortaklığında gerçekleştirilen 'Geleceğini Modelle' yarışması bu yıl "dijital dünyanın sürdürülebilir ve ekolojik yapıları" teması ile ikinci kez düzenleniyor. Yarışmada liseli gençler, hazırlayacakları tasarım modelleri ile geleceğin dünyasında görmek ve yaşamak istedikleri yapıları tasarlayacaklar.

Yarışmaya, Türkiye'de bulunan tüm liselerin 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri, okullarını temsilen ve ikişer kişiden oluşan takımlar halinde, "Geleceğini Modelle" web sayfası üzerinden başvurabiliyor. Öğrenciler kullanacakları SketchUp programının lisansını ise Sketchup'ın web sayfasından 30 gün için ücretsiz olarak temin edebiliyor veya aplikasyonu üzerinden ücretsiz olarak çevrimiçi kullanabiliyorlar.

Yarışmayla ilgili bilgi veren İKÜ Eğitim Kurumları İlişkileri Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, "İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden sayılabilecek mimarlık, asırlar boyunca yenilenerek ve gelişerek günümüzün en önemli meslekleri arasına girdi. Gelecekte de asla eskimeyecek ve her zaman ihtiyaç duyulacak olan mimarlık mesleğinin, dijital dünyadaki yeni temsilcileri olan gençlerimize mesleki bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz "Geleceğini Modelle Yarışması"nı bu yıl ikinci kez düzenliyoruz" dedi.

Son başvuru tarihi 30 Nisan Perşembe günü olan yarışmada, dereceye giren projelere ise 15 Mayıs Cuma günü İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşecek törenle ödülleri takdim edilecek.

Jüri üyeliğini, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademik kadrosunun ve SketchUp temsilcilerinin yapacağı yarışmada, en iyi tasarımı yapan takıma 10 bin lira, ikinci takıma 7 bin 500 lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmada başarı gösteren ve jüriyi etkileyen 3 farklı takıma da biner liralık mansiyon ödülü verilecek.


İstanbul Kültür Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu
Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu BM Genel Sekreteri Guterres, Tevbe Suresi'nden ayet okuyarak mülteci haklarına dikkat çekti Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:03:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]