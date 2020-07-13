Liseliler için 'Online Yaz Akademisi' başlıyor - Son Dakika

Liseliler için 'Online Yaz Akademisi' başlıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl üniversite aday öğrencileri için 20 – 24 tarihleri arasında 'Online Lise Yaz Akademisi' düzenliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, bu yıl üniversite aday öğrencileri için 20 – 24 tarihleri arasında 'Online Lise Yaz Akademisi' düzenliyor. Akademinin amacı, öğrencilerin hayallerine ve kişiliklerine uygun meslek seçimi yaptırmak için öncesinde bir üniversite deneyimi yaşatmak.

"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

"AKADEMİK KADRO, LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞUYOR"

11'inci ve 12'nci sınıf lise öğrencilerinin kariyer haritasını belirlemeden önce online platformda eğitim almak istedikleri bölümün dersine katılabileceklerini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak 20 – 24 Temmuz tarihleri arasında birbirinden eğlenceli ve nitelikli dersler ile donanımlı akademik kadromuzu, hedef belirleme sürecinde olan lise öğrencileri ile buluşturuyoruz" dedi.

"TÜM ADAYLARI BEKLİYORUZ"

13 – 17 Temmuz'da online başvuru ile öğrencilerin derslerini seçip, kayıt işlemlerini tamamlayabileceğini ifade eden Gayretli, "Belirlenen tarihler arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi web sitesi üzerinden diledikleri kadar derse kayıt yapabilecekler. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleşecek 'Online Lise Yaz Akademisi' deneyimini yaşamak için tüm üniversite adaylarını bekliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin online olarak katılabilecekleri dersler ise şu şekilde sıralandı:

Geleceğin Lideri

Behind the Scenes: The Making of Politics

Coaching Excellence: Leadership

Hayatı İnşa Etmek: Kariyer Başarısının Sırları

Sosyal Medyanın Karanlık Yönü

Sanat ve Edebiyat Niçin Vardır? Edebiyatta Güncel Örnekleri ile Metinler Arası İlişki Kuramı

Biyosensörler

Yapay Zeka

Dijital Gastronomi

Al and Covid-19

Future Technologies

Sosyal Medya Okuryazarlığı


- İstanbul
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liseliler için 'Online Yaz Akademisi' başlıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:15:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseliler için 'Online Yaz Akademisi' başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]