Liseliler ile öğretmenlerinden maske üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseliler ile öğretmenlerinden maske üretimi - Son Dakika

Liseliler ile öğretmenlerinden maske üretimi

6 saat önce

KONYA'da, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giyim- üretim teknolojisi alanı öğretmenleri ile öğrencileri, yüzde 100 pamuk ve yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Liseliler ile öğretmenlerinden maske üretimi, System.String[]

KONYA'da, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giyim- üretim teknolojisi alanı öğretmenleri ile öğrencileri, yüzde 100 pamuk ve yıkanabilir koruyucu maske üretimine başladı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, piyasadaki maske ihtiyacının karşılanması amacıyla Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin giyim- üretim teknolojisi alanı öğretmenleri ile öğrencileri, okuldaki atölyelerde çalışmalarını artırdı. Atölyede beyaz, turkuaz ve pembe renklerde maske üretimine başlandı. Okulda günde yaklaşık 15 bin maske üretimi yapılırken, hafta sonuna kadar bu sayının 50 binin üzerine çıkması bekleniyor.Şu an günlük 15 bin maske üretildiğini söyleyen Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "Üretim için malzeme tedariki için uğraşıyoruz. Bir taraftan kumaş, lastikler şu anda piyasada neredeyse karaborsa. Lastik bulamıyoruz, kumaşta ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ama tüm bunları aşmaya çalışıyoruz. Bu konuda talep ne gelirse gelsin, tamamını değerlendirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda gayretli ve istekli. Bu süreçte ne yapabiliriz düşüncesi var. Bu mantıkla çalışıp inşallah elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Adet miktarımız olmayacak, kim ne kadar isterse inşallah zaman içerisinde ulaştırmaya çalışacağız. Sadece iç piyasanın değil, kamu kurum ve kuruluşlarının da ihtiyacını gidereceğiz. Yani ihtiyacı olan herkese gönderebileceğiz. Zaten döner sermaye işletmesi olarak fatura kesme imkanımız da var. Fatura karşılığında herkes buradan maske tedariki yapabilecek" dedi.


Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:44 Kaynak: DHA

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