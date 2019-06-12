Son Dakika Haberleri: Liseliler mezuniyeti göbek atarak kutladı
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Liseliler mezuniyeti göbek atarak kutladı

1 saat önce

Uşak Necati Özen Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri mezuniyeti göbek atarak kutladı.

Liseliler mezuniyeti göbek atarak kutladı, System.String[]
Uşak Necati Özen Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri mezuniyeti göbek atarak kutladı.

Necati Özen Lisesi'nden bu yıl 100 öğrenci mezun olurken, okulun kentteki liseleri arasında en çok tercih edilen okullarından bir olduğu öğrenildi. Okulun 2018/2019 öğretim yılı mezunları, okul önünde kep attıktan sonra göbek atarak mezuniyeti kutladılar. Öğrencilerin göbek atmaları ise güzel anların yaşanmasına neden oldu. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:29 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Uşak, Necati Özen, Güncel
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