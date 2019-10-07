Son Dakika Haberleri: Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı
Son Dakika Güncel Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı

Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı

26 dakika önce

VAN'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, okullarından başlayıp, bisikletle 16 kilometre yol giderek, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı, System.String[]

VAN'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, okullarından başlayıp, bisikletle 16 kilometre yol giderek, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan ve 1400 öğrencisi olan Van Atatürk Anadolu Lisesi'nin müdürü Nevzat Taşdemir, 120 öğrenci ve 4 öğretmenle hafta sonu etkinlik başlattı. Etkinlik kapsamında okullarından bisikletle yola çıkan öğrenci ve öğretmenler, İskele Caddesi, İskele Sahili ve Van Kalesi civarında temizlik çalışması yaptı. Ellerine eldiven takan öğrenciler, çevre temizliği yaparken, bir yandan da bisiklet kullanmanın çevreye olan faydalarına dikkat çekti.

Toplanıp, poşetlenen çöpler ise belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek, çöplük alana götürüldü. Okul müdürü Taşdemir, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirtti. Amaçlarının hem bölge sakinlerini hem de öğrencileri çevreye karşı bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Taşdemir, "Bu etkinliğimizde öğrencilerimizle çevre temizliği yaptık. Aynı zamanda bisiklet sürmenin olumlu yönlerini, birlik olmayı, faydalı bireyler olmayı onlara anlatmaya çalıştık. Bu etkinliğimizde sadece öğrenciler değil çevreden bizi gören vatandaşlar da olumlu etkilendi. Bizim de bu etkinlikteki amacımız, her kesime çevreye karşı daha duyarlı olma mesajı vermekti" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak
İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Son Dakika! Amerika'nın sınırdan çekilmesi Erdoğan'a soruldu: Trump talimatı vermişti Fuhuşu anımsatıyor diye Hollanda'nın ismi resmen değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 11:58:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]