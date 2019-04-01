Son Dakika Haberleri: Liseliler Okulda Tavuk Yetiştiriyor

Liseliler Okulda Tavuk Yetiştiriyor

47 dakika önce

Liseliler okulda tavuk yetiştiriyor 50 hibe tavukla başladılar, şimdi yumurtaları öğretmenlere satıyorlarAMASYA - Amasya'da bir lisede yetiştirilen tavukların yumurtaları kahvaltıda öğrencilere verildiği gibi öğretmenlere de satılıyor.

Liseliler okulda tavuk yetiştiriyor
50 hibe tavukla başladılar, şimdi yumurtaları öğretmenlere satıyorlar

AMASYA - Amasya'da bir lisede yetiştirilen tavukların yumurtaları kahvaltıda öğrencilere verildiği gibi öğretmenlere de satılıyor.
Bir yıl önce uygulama dersleri için bir firmadan hibe olarak 50 yumurta tavuğu alan Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, sayıları 143'e ulaşan tavukların yumurtalarını öğrencilerine günlük ikram ediyor. Kalan yumurtaların alıcıları arasında ise öğretmenler, okul idarecileri ve personel yer alıyor.
Hayvan Sağlığı Bölümü Öğretmeni Memduha Türksever, yumurta satışından sağlanan parayla da yem ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Türksever, tarım ve hayvancılık sektöründe ihtiyaç olan ara eleman yetiştirme konusunda başarıya ulaşabilmek için tavuk yetiştirme uygulamasının faydalı olacağına inandığını vurguladı.
Pansiyondan erkenden gelip erkenden bahçeye saldıkları tavuklarının yemini ve sularını tazelediklerini anlatan öğrencilerden Erdem Kağnıcı da, "Köy yumurtasından bir farkı yok. En azından şehirdeki yumurtalardan daha güzeldir" diye konuştu.
225 öğrencinin bulunduğu okulda muhabbet kuşlarının da yetiştirilmesi ve beslenmeleri konusunda da eğitim veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:29 Kaynak: İHA

Amasya, Genel
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