Son Dakika Haberleri: Liseliler, Otobüs Duraklarını Kütüphane Yapabilmek İçin Pazarda Tezgah Açtılar

Liseliler, Otobüs Duraklarını Kütüphane Yapabilmek İçin Pazarda Tezgah Açtılar

32 dakika önce

Manavgat'ta lise öğrencileri ana caddelerinde bulunan minibüs duraklarını kütüphaneye çevirmek için pazarda tezgah açıp satış yaptılar.

Liseliler, Otobüs Duraklarını Kütüphane Yapabilmek İçin Pazarda Tezgah Açtılar, System.String[]
Manavgat'ta lise öğrencileri ana caddelerinde bulunan minibüs duraklarını kütüphaneye çevirmek için pazarda tezgah açıp satış yaptılar.

Özel Manavgat Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projesine kaynak oluşturmak, ticareti ve hayatı öğrenmek için 'Alınteri bizden, siftah sizden bereket Allah'tan' sloganıyla Manavgat Cumartesi Pazarında tezgah açarak sebze-meyve satışı yaptı.

Öğrencilerle birlikte tezgahta satış yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Yücel Aslan, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerinin öncelikle hayatı ve para kazanmanın zorluklarını öğrendiğine dikkat çekerek "Bugün elde edilecek gelirle Manavgat'ın ana caddelerinde bulunan minibüs duraklarına minibüs bekleyen vatandaşlarımızın kitap okuyabilmeleri amacıyla kütüphaneler oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin kendi aralarında topladıkları paraları sermaye yaparak pazarda sattıkları sebze-meyveleri satın aldıkları bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Manavgat, Güncel
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