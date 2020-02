Liseliler, sanal mahkemede sosyal medya suçlarını tartışacak - Son Dakika

İKÜ tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması', hukuk alanına ilgi duyan liselileri bir araya getirecek. Kurulacak sanal mahkemede 'davalı' ve 'davacı' olacak gençlerin bu yılki konusu ise 'sosyal medya suçları' olarak belirlendi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), Yargıtay desteği ile bu yıl ikinci kez düzenleyeceği 'Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması' kapsamında hukuk fakültelerinde okumak isteyen lise öğrencilerine, bu alandaki yetkinliklerini ölçebilme fırsatı sunacak. İki tur halinde gerçekleşecek yarışmada okullarını temsil edecek takımlar kıyasıya yarışacaklar. Gençler, bu yıl 'sosyal medya suçları' olarak belirlenen ana tema çerçevesinde davalı ve davacı olarak 'haklılık' mücadelesi verecekler.

Son başvuru tarihi 6 Mart Cuma günü olan 'Kurgusal Dava Yarışması', 18-19 Nisan tarihlerinde İKÜ Ataköy Yerleşkesi'nde düzenlenecek. Liselerin 11 ve 12'nci sınıflarında okuyan öğrencilerin okullarını temsilen katılabileceği yarışmaya "İKÜ Aday" web sayfası üzerinden katılım sağlanabiliyor.

ÖĞRENCİLER YARIŞIRKEN, JÜRİ PUANLAYACAK

Sosyal medya platformlarında oluşabilecek suçların ve doğabilecek anlaşmazlıkların üzerinde durulacağı yarışmayla ilgili bilgi veren İKÜ Eğitim Kurumları İlişkileri Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, "Çeşitli sosyal ağlarda devam eden insan ilişkileri, zaman zaman suç oluşturacak biçimlere bürünebiliyor. Sosyal medyada işlenen suçlar, bilişim suçlarından farklı olup, daha çok bilişim vasıtalı suçlar olarak değerlendiriliyor. Nitekim günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan hakaret, tehdit, kişisel verilerin paylaşılması gibi suçlar, sosyal ağlar üzerinde de sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk Hocamızın bu konudaki mentorluğu ve yönlendirici önerileri ile "sosyal medya suçları" konusunun işlenmesinin, aynı zamanda dijital yerliler olarak adlandırılan yeni nesil gençlerde de bir farkındalık sağlayacağını düşünüyoruz. Yarışmaya başvuru yapacak öğrenciler öncelikle, her biri aynı okulda okumak şartıyla 5 kişilik takımlarını kuracaklar. Her takımın üyeleri hakim, savcı, sanık, sanık avukatı ve tanık rollerini üstlenecek. Yarışma kapsamında her takım için İKÜ Hukuk Fakültesinden bir koç görevlendirilecek. Takım içinde alınan tüm kararlar, takım koçu önerileri ve yönlendirilmesi ile gerçekleşecek" diye konuştu.

Jüri üyeliğini, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 7.Ceza Dairesi Üyesi ve İstanbul Anadolu Eski Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan ile İKÜ Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üy. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt'ın yapacağı yarışmada, en yüksek puanı alan takıma 20 bin lira, ikinci takıma 10 bin lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira ödül verilecek. Ayrıca yarışmada başarı gösteren ve jüriyi etkileyen 7 takıma da biner liralık mansiyon ödülü takdim edilecek.