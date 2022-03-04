LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR

04.03.2022 16:41

İZMİR'de FIRST Robotics Competition (FRC) turnuvaları başladı.

İZMİR'de FIRST Robotics Competition (FRC) turnuvaları başladı. Belli görevleri yapan robotlar tasarlayan lise öğrencileri, 34 farklı takım ile yarışmaya katıldı. Sınırlı zaman ve kaynak ile endüstriyel boyutta üretilen robotların yarıştığı FRC'nin bu yılki teması ise 'hızlı tepki' oldu.

Liseler arasında ve uluslararası çapta düzenlenen robotik yarışma FIRST Robotik Competition, İzmir'de başladı. Türkiye'de Fikret Yüksel Vakfı'nca düzenlenen yarışma kapsamında robotlarını tasarlayan öğrenciler, kendi iş planlarını oluşturup, kaynak bularak sürdürülebilir bir takım inşa ediyor. 33 ülkeden 95 bini aşkın öğrencinin katılımıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülkede düzenlenen yarışmaların sonunda, birinciliği elde eden takım ABD'de düzenlenecek finale gitmeye hak kazanacak. Sınırlı zaman ve kaynak ile endüstriyel boyutta üretilen robotların yarıştığı FRC'nin bu yılki teması ise 'hızlı tepki' oldu. 4-6 Mart tarihleri arasında Türkiye ayağı düzenlenen yarışmanın ikincisi 15- 17 Mart'ta yine İzmir'de, üçüncüsü ise 18-20 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

'105 TÜRK TAKIMI BU YARIŞMAYA KATILACAK'

Vakfın yönetim kurulu üyesi Susan Burchard, "Öğrenciler bu yarışmada takım kuruyorlar ve yeni bir robot yapıyorlar. Bütün parçaları birleştiriyorlar. Bilgisayarda robotları programlıyorlar. Bu program herkes için oldukça iyi. Takımlar kendilerine sponsor buluyor. Vakıf olarak onlara her türlü destek veriyoruz. Robotun tasarımından, mentörlüğe ve hibeye kadar takımlara pek çok destek sağlıyoruz. 10 yıldır bu programı Türkiye'ye getirmek istiyordum. Öncelikle özel okullar katılıyordu ama Türkiye'nin her köşesine, bütün liselerine bu fırsatı vermek istiyorum. Çocuklara robotun nasıl yapılacağını öğretmiyoruz, onlara yeni bir şeyler öğrenmek için ilham vermek istiyoruz. 105 Türk takımı bu yarışmaya katılacak" dedi.

'GURURLU VE HEYECANLIYIZ'

Yarışmaya katılan bir özel lisenin öğrencilerinden Buse Koldaş (17), "Robotik yarışmasında hem robot yapıyoruz hem de projelerimizle beraber imkanı olmayan bütün herkese ulaşarak, onlara bilimi ve mühendislik seviyesini yaymaya çalışıyoruz. Robotumuzu 6 ay içerisinde çok çalışarak yaptık. Çok fazla eğitim gördük. Gururlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Eskişehir Anadolu Lisesi Robotik Takımı'ndan Anıl Çırakçı ise (15), "Bu sene, bizim ilk senemiz. Çaylak bir takımız. Robotumuz orta düzeyde görevleri yapabiliyor. Atış ve tırmanma görevini gerçekleştirebiliyor. Bu yarışma uluslararası tabanlı bir yarışma olduğu için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'BULUNDUĞUM YERE GELMEMİ SAĞLAYAN BU YARIŞMADIR'

Uzun yıllar robot yarışmalarına katılan ve turnuvanın teknik ekibinde yer alan Mert Nuhuz ise, "Bu yarışma çocuklar için inanılmaz büyük bir fırsat. Çünkü daha çok ileriki yaşlarda edinebilecekleri deneyimi erken edinmelerini sağlıyor. Her zaman günlük çalışma hayatımda böyle bir yarışmada bulunmuş olmanın faydalarını görmeye devam ediyorum. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Hayatımda bulunduğum yere gelmemi sağlayan bu yarışma bile diyebilirim" dedi.

LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR
LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR
LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 'kadın ve çocuk' söyleşi etkinliği Kahramanmaraş'ta 'kadın ve çocuk' söyleşi etkinliği İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek İzmir'de endüstriyel robot yarışması düzenlenecek

Türkiye, İzmir, Robot, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR - Son Dakika


Son Dakika
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement