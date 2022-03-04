LİSELİLER, TASARLAYIP, ÜRETTİKLERİ ROBOTLARLA YARIŞIYOR - Son Dakika

İZMİR'de FIRST Robotics Competition (FRC) turnuvaları başladı. Belli görevleri yapan robotlar tasarlayan lise öğrencileri, 34 farklı takım ile yarışmaya katıldı. Sınırlı zaman ve kaynak ile endüstriyel boyutta üretilen robotların yarıştığı FRC'nin bu yılki teması ise 'hızlı tepki' oldu.

Liseler arasında ve uluslararası çapta düzenlenen robotik yarışma FIRST Robotik Competition, İzmir'de başladı. Türkiye'de Fikret Yüksel Vakfı'nca düzenlenen yarışma kapsamında robotlarını tasarlayan öğrenciler, kendi iş planlarını oluşturup, kaynak bularak sürdürülebilir bir takım inşa ediyor. 33 ülkeden 95 bini aşkın öğrencinin katılımıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8 ülkede düzenlenen yarışmaların sonunda, birinciliği elde eden takım ABD'de düzenlenecek finale gitmeye hak kazanacak. Sınırlı zaman ve kaynak ile endüstriyel boyutta üretilen robotların yarıştığı FRC'nin bu yılki teması ise 'hızlı tepki' oldu. 4-6 Mart tarihleri arasında Türkiye ayağı düzenlenen yarışmanın ikincisi 15- 17 Mart'ta yine İzmir'de, üçüncüsü ise 18-20 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

'105 TÜRK TAKIMI BU YARIŞMAYA KATILACAK'

Vakfın yönetim kurulu üyesi Susan Burchard, "Öğrenciler bu yarışmada takım kuruyorlar ve yeni bir robot yapıyorlar. Bütün parçaları birleştiriyorlar. Bilgisayarda robotları programlıyorlar. Bu program herkes için oldukça iyi. Takımlar kendilerine sponsor buluyor. Vakıf olarak onlara her türlü destek veriyoruz. Robotun tasarımından, mentörlüğe ve hibeye kadar takımlara pek çok destek sağlıyoruz. 10 yıldır bu programı Türkiye'ye getirmek istiyordum. Öncelikle özel okullar katılıyordu ama Türkiye'nin her köşesine, bütün liselerine bu fırsatı vermek istiyorum. Çocuklara robotun nasıl yapılacağını öğretmiyoruz, onlara yeni bir şeyler öğrenmek için ilham vermek istiyoruz. 105 Türk takımı bu yarışmaya katılacak" dedi.

'GURURLU VE HEYECANLIYIZ'

Yarışmaya katılan bir özel lisenin öğrencilerinden Buse Koldaş (17), "Robotik yarışmasında hem robot yapıyoruz hem de projelerimizle beraber imkanı olmayan bütün herkese ulaşarak, onlara bilimi ve mühendislik seviyesini yaymaya çalışıyoruz. Robotumuzu 6 ay içerisinde çok çalışarak yaptık. Çok fazla eğitim gördük. Gururlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

Eskişehir Anadolu Lisesi Robotik Takımı'ndan Anıl Çırakçı ise (15), "Bu sene, bizim ilk senemiz. Çaylak bir takımız. Robotumuz orta düzeyde görevleri yapabiliyor. Atış ve tırmanma görevini gerçekleştirebiliyor. Bu yarışma uluslararası tabanlı bir yarışma olduğu için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'BULUNDUĞUM YERE GELMEMİ SAĞLAYAN BU YARIŞMADIR'

Uzun yıllar robot yarışmalarına katılan ve turnuvanın teknik ekibinde yer alan Mert Nuhuz ise, "Bu yarışma çocuklar için inanılmaz büyük bir fırsat. Çünkü daha çok ileriki yaşlarda edinebilecekleri deneyimi erken edinmelerini sağlıyor. Her zaman günlük çalışma hayatımda böyle bir yarışmada bulunmuş olmanın faydalarını görmeye devam ediyorum. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Hayatımda bulunduğum yere gelmemi sağlayan bu yarışma bile diyebilirim" dedi.