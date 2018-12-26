Son Dakika Haberleri: Liseliler Tekme-tokat Birbirlerine Girişti

Liseliler Tekme-tokat Birbirlerine Girişti

1 saat önce

ADAPAZARI'nda futsal maçında tartışan iki lisenin takım oyuncuları sahanın ortasında tekme- tokat kavga etti.

Liseliler Tekme-tokat Birbirlerine Girişti, System.String[]
ADAPAZARI'nda futsal maçında tartışan iki lisenin takım oyuncuları sahanın ortasında tekme- tokat kavga etti.

Olay bugün öğle saatlerinde, Adapazarı Yenikent Spor Salonu'nda meydana geldi. Liselerarası Futsal İl Birinciliği ikinci tur müsabakasında Sapanca Anadolu Lisesi ve Özel Ada Mektep Lisesi karşı karşıya geldi.

Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığı sırada iki takımın oyuncuları arasında sözlü tartışma çıktı. Sahada tansiyon yükselince, iki takımdan bazı oyuncular birbirlerine girişti. Araya giren takım arkadaşları da kendilerini tekme ve yumrukların içinde buldu. Oyuncular sahanın ortasında tekme-tokat birbirlerine girişti. Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bazı öğretmenler, tekme ve yumrukların hedefi oldu. Birkaç dakika süren arbede, tribünden gelen diğer öğretmenlerin müdahalesiyle son buldu. Oyuncular güçlükle ayrılırken kavga anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Maç sonunda hakem, kavgaya karışan öğrencilerin isimlerini tespit ederek rapor tuttu. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:48 Kaynak: DHA

Yenikent, kavga, Adapazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 6 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: İnsanlık Suçudur

Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye İçin Kritik Açıklama: Heyet Gidecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 20:53:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liseliler Tekme-tokat Birbirlerine Girişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]