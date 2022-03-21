Liseliler TÜBİTAK projeleriyle çözüm üretmeyi seçiyor - Son Dakika
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Liseliler TÜBİTAK projeleriyle çözüm üretmeyi seçiyor

21.03.2022 16:38

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 12 bölgede gerçekleştirilen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 12 bölgede gerçekleştirilen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22) için geldiği Kayseri'de AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mandal, proje yarışmalarına katılan lise öğrencilerinin dünyayı sadece televizyon kanallarından takip etmek istemediklerini, birtakım güçlüklere çözüm bulma çabasında olduklarını belirtti.

Son olarak Adana ve Kayseri'de lise öğrencilerinin araştırma projelerini yerinde incelediğini anlatan Mandal, "Öğrencilerimiz, 'Kendim de çözüm üretebilecek yetkinlik görüyorum, bunun için projemle hazırım' diyor. Bu arkadaşlarımızın hepsi normalde şunu yapabilirlerdi, üniversite sınavına hazırlanan arkadaşları var, onlar gibi çok daha fazla soru çözebilirlerdi, daha az soru çözdükleri için belki de geri kalacaklar ama bu kazandıkları deneyim onların hayatlarına, kariyerlerine öyle bir katkı veriyor ki. Liseli gençlerimiz, önce kendilerine sonra ülkemize ve insanlığa 'Ben varım demek istiyor, ben varım' diyor. 'Ben gelecekte çözüm üreten bir kimlikle olacağım' diyor, ben bu gençlerimize minnettarım." diye konuştu.

Mandal, gençlerin hayallerini tutkuya, tutkularını da sonuca dönüştürme ürünü olan projelerinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Projelerin sadece teknoloji odaklı değil, sosyal içerikli de olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti:

"Bu işin içinde toplum var. Toplum ikna olmadıkça, toplumun şüphelerini, kaygılarını gidermedikçe sizin başarılı olmanız mümkün değil. Siz dünyanın en iyi aşısını geliştirebilirsiniz, en iyi ilacını, en iyi tedavi yöntemini geliştirebilirsiniz ama toplumu içine katmadan yapamazsınız. Liseli öğrencilerimiz bunun farkında, daha fazla sosyal projeler üretiyorlar. Aşıya erişimin olduğu ortamda insanlarda kaygı varsa bunların giderilmesi sadece teknoloji boyutuyla mümkün değil, toplum bilimle mümkün. Toplumun birlikte olduğu yaklaşımlar çözüm üretebilir. İklim değişikliğini, selleri, yangınları konuşacağız, herkes bunlara çözümü teknolojide arıyor, doğru ama yetmez. Sorunlar karşısında sorumluluğu topluma vermezseniz, sadece teknolojiler, üniversiteler, kamu tek başına bunu çözemez."

Liseliler TÜBİTAK projeleriyle çözüm üretmeyi seçiyor
Liseliler TÜBİTAK projeleriyle çözüm üretmeyi seçiyor
Liseliler TÜBİTAK projeleriyle çözüm üretmeyi seçiyor

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Hasan Mandal, Araştırma, Türkiye, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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