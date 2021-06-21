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Liseliler Üniversitelilerle YKS Öncesi Buluştu - Son Dakika

Liseliler Üniversitelilerle YKS Öncesi Buluştu

21.06.2021 16:47
Liseliler Üniversitelilerle YKS Öncesi Buluştu, System.String[]

Türkiye Liseliler Birliği, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına 1 hafta kala sınava hazırlanan liseli gençleri daha önceki yıllarda üniversiteye yerleşmiş gençlerle buluşturdu.

Üniversite öğrencileri ile buluşan liseliler; sınav esnasında yapılacaklar, sınava bir hafta kala yapılması ve yapılmaması gereken şeyler, sınav stresi ve sınavda başarının anahtarları gibi pek çok konuda soru sordu.

SINAV STRESİ İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sınav stresi ile nasıl başa çıkılır şeklinde gelen soruya cevap veren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Elfide Nur Atalay, "Kendisini toplumdan ve hayattan koparan stresin esiri olur. Kendimizi hayattan ve toplumdan koparmamak gerek ve stresi de ancak böyle aşarız. Geçen bir haber çıktı, şu kadar soru çözen kız sınavda bu kadar az soru çözdü diye. Burada da çalışmayı doğru şekilde planlamalıyız. Sınav hayatın sonu değil. Geleceğimizi düşünelim" dedi.

SINAV GÜNÜ ÖNCESİ VE SONRASI NE YAPMALIYIZ?

'Sınav öncesi ve sonrasında neler yapmalıyız?' sorusuna cevap veren Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Anıl Işık cevap verdi. Işık, "Sınavdan hemen öncesinde ders çalışılmasını önermiyorum. Derse bakarken eksik yönünüzü görürsünüz, dikkatiniz dağılır ve moraliniz bozulur bu durumu kafanıza takarsanız. Sınav günü erken kalkıp kahvaltı yaptım mesela ben. Öncesinde ailenizle beraber geçireceğiniz bu tarz keyifli vakitlerle kafanızı dağıtabilirsiniz" dedi.

"SINAV DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Sınava ilişkin kaygıları olan öğrencilere, TGB Genel Sekreteri Mustafa Berke Berkil, "Sınavlar dünyanın sonu değil, önümüzde hedefler koyabiliriz. Kendimizi germeye, strese sokmaya gerek yok. Hedefler koymalı ama hedeflerimize odaklanmalıyız. Olmaz diye düşünmeyelim. Hedefli ve planlı çalışmalar ile birlikte buradan birçok arkadaşımız bu sene sonunda üniversite sıralarına yerleşmiş olacak" dedi.

ÜRETİM ODAKLI GELECEK

Söyleşiye konuk olan Hepimizin Sendikası öğretmenlerinden Orçun Özmen, "Bizler youtube kanalımıza bir video attık son 1 hafta yapmanız yapmamanız gerekenler için izleyebilirsiniz. Ben meseleye üretim olarak bakıyorum. Ben mühendis olacağım, doktor olacağım demenin yanısıra nasıl teknisyen olacağım üreteceğim demek de önemli. Tarımla ilgilenmek isteyen madencilikle ilgilenmek isteyen yok mu? Tabii ki mühendise de ihtiyacımız var ama beraber çalıştığı teknisyene de ihtiyacımız var. İstihdam odaklı, üretim odaklı yerleri ortaya koymak lazım. Puanı aldıktan sonra konuşacağımız bir konu aslında. Furkan Kaplan başkanın da söylediği gibi heyecanlı olalım ama abartmayalım" diyerek üretimin önemine vurgu yaptı.

Söyleşinin sonunda söz alan TLB Genel Başkanı Furkan Kaplan, "Biz bu etkinliği neden yapıyoruz ya da neden üniversite kazanıyoruz. Hepsi tam bağımsız bir Türkiye kurmak için. Biz de TGB ve TLB olarak bir karınca imecesi gibi Türkiye'nin dört bir yanında varız ve var olacağız. Tüm illerden arkadaşlarımızla tam bağımsız Türkiyeyi kuracağız. Biz hep derslerimizdeki başarı mücadelemizdeki başarı deriz. Bu mücadeleyi her alanda vermemiz lazım. Derslerimizde de mücadelemizde de doğruyu yapmamız ve Türkiye için yapmalıyız" dedi. Kaplan sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek TLB'ye üye olmaya davet etti.

Liseliler Üniversitelilerle YKS Öncesi Buluştu

Üniversite, Türkiye, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Liseliler Üniversitelilerle YKS Öncesi Buluştu - Son Dakika


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