Liseliler yapıyor, minikler oynuyor - Son Dakika
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Liseliler yapıyor, minikler oynuyor

6 saat önce

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri derslerde yaptıkları eğitici oyuncaklarla okulun Uygulama Anaokulu'ndaki öğrenciler için Oyuncak Günleri düzenleyip, minik çocukların zihinsel gelişimine destek olmaya çalışıyor.

Liseliler yapıyor, minikler oynuyor, System.String[]

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri derslerde yaptıkları eğitici oyuncaklarla okulun Uygulama Anaokulu'ndaki öğrenciler için Oyuncak Günleri düzenleyip, minik çocukların zihinsel gelişimine destek olmaya çalışıyor.

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Alanı 11'inci sınıf öğrencileri derslerde yaptıkları eğitici oyuncakları, okulun Uygulama Anaokulu'nda düzenlenen Oyuncak Günleri ve Matematik Etkinliği kapsamında minik öğrencilerle paylaşıyor. Öğrenciler dolgu oyuncaklar, kuklalar, eğitici oyuncaklar ve hikaye kartları gibi çocuk gelişimine katkı sağlayacak ürünleri kendileri üretip, 5-6 yaş grubu öğrencilerin gelişimine destek olmak için kullanıyor.

'GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni ve alan şefi Zuhal Girgin, Çocuk gelişimi öğrencilerimizin uygulamalı derslerde hazırladıkları materyalleri Oyuncak Günleri kapsamında Uygulama Anaokulu öğrencilerine sunuyor. Lise öğrencilerimiz derslerde hazırladıkları materyallerin işleyişini, amacını görerek amacına uygun bir çalışma yapıp, yapmadıklarını gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra anaokulu öğrencilerimize sunduğumuz farklı materyallerle onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu çalışmamız geçen yıl başladı. Az maliyetle çocukların gelişimine katkı sağlayacak kaliteli ürünler yaparak çocukların bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ DERSLERDE KENDİLERİ YAPIYOR'

Okul Müdürü Özlem Karpuz, öğrencilerin yaptıkları oyuncakları 5-6 yaş grubu öğrencilerine haftanın bir günü yapılan etkinlikte kullandıklarını belirterek, Öğrencilerimizin bu şekilde okulumuzun mutfağı olan Uygulama Anaokulu'muzda daha etkin bir şekilde gelecekteki mesleğine vakıf olmalarını destekliyoruz. Oyuncak Günleri'nde dolgu oyuncaklar, kuklalar, eğitici oyuncaklar ve hikaye kartları gibi okul öncesi dönemdeki çocukların ihtiyacı olan, gelişimine katkı sağlayacak bütün materyalleri çocuk gelişimi öğrencilerimiz uygulamalı derslerde kendileri yapıyor diye konuştu.


Anadolu Lisesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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