Liseliler yaptıkları rokete öldürülen Ceren Özdemir'in adını verdi - Son Dakika

ORDU Aybastı Fen Lisesi takımı, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Roket Yarışları'na üzerinde geçtiğimiz yıl öldürülen Ceren Özdemir'in isminin yazıldığı roket ile katıldı. Okulun fizik öğretmeni Delal Işık Yıldırım, "Biz Ordu'dayız. Kadına şiddete ve kadın katliamlarına dikkat çekmek istedik. Ceren Özdemir de Ordu da hunharca bir cinayete kurban gitti. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Hiç tanımadığı bir kişi gidip onu katletti. Biz de ona dikkat çekmek istedik. Hem de Ordulu olduğumuz için Ceren Özdemir'i unutturmak istemedik. Roketimizi Ceren için fırlatacağız" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle 1 Eylül'de Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 82 takım kıyasıya yarışıyor. Dün gerçekleşen roket yarışlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yerinde takip etti. Yarışmaya ilk kez katılan Ordu Aybastı Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan roket ise dikkat çekti. Öğrenciler roketin üzerine geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ordu'da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ismini yazdı.