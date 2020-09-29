Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri okul duvarında ölümsüzleştirildi - Son Dakika

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri okul duvarında ölümsüzleştirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir lisenin öğrencileri tarafından hazırlanan Yeşilçam yıldızlarının portreleri, bu sanatçıların gelecek kuşaklara aktarılması için okulun koridoruna asıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir lisenin öğrencileri tarafından hazırlanan Yeşilçam yıldızlarının portreleri, bu sanatçıların gelecek kuşaklara aktarılması için okulun koridoruna asıldı.

Çorlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, okulun görsel sanatlar zümresi ve resim öğretmeni Zülfiye Akbaş koordinesinde Yeşilçam'ın unutulmaz film yıldızlarının portresini yaptı.

Öğrenciler, aralarında Türkan Şoray, Sadri Alışık, Hülya Koçyiğit ve Münir Özkul gibi Türk sinemasının hafızalara kazınmış isimlerinin yer aldığı 40 sanatçının portrelerini okulun duvarlarına asarak koridorda "Unutulmaz Yeşilçam" ve "Yeşilçam Sokağı" adı verilen bölümler oluşturdu.

Okul Müdürü Bülent Kaya, AA muhabirine, öğrencilerin yaklaşık bir yılda 100 civarında portre hazırladıklarını söyledi.

Bunlardan 40'ının okulun koridorlarına asıldığını anlatan Kaya, "Bu çalışmayla öğrencilerin anne ve babalarının hatta dede ve ninelerinin izlediği filmlerdeki karakterlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Çocukluğumuzdan beri zevkle izlediğimiz, o filmleri ve o sanatçıları burada yaşatmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız Yeşilçam'ın bu karakterlerini unutmasınlar, zihinlerinde canlı tutsunlar." dedi.

"Resimleri yaparken bazen üzüldük bazen mutlu olduk"

Resim öğretmeni Zülfiye Akbaş ise Yeşilçam karakterlerinin unutulmaması için böyle bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Resimleri yaparken kendisinin ve öğrencilerinin duygulandığını anlatan Akbaş, "Çalışmayı yaparken, öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ağladık, üzüldük, zaman zaman mutlu olduk. Bizler Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarını ve karakterlerini çok seviyoruz. Çocukluğumuzdan beri onların canlandırdığı karakterlerle büyüdük. Onların sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüz, aşkları da aşkımız oldu." ifadelerini kullandı.

Akbaş, öğrencilerin bu çalışmaları yaparken resim konusunda birçok şey öğrendiğini anlatarak, "Hem yüzün ölçülerini resme aktarmayı hem de çizdikleri karakterlerin ruhunu resme yansıtmayı öğrendiler." diye konuştu.

Öğrencilerden Nazar Akkoyin de çalışmayı büyük bir heyecan ve keyifle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu önemli sanatçıları gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirten Akkoyin, "Büyüklerimiz, anne ve babalarımız bu filmler, diziler ve onlara hayat veren sanatçılarla büyüdü. Biz de hala bu filmleri izlemeye devam ediyoruz. Okulun koridorlarından geçen öğrenciler bu sanatçıları bir kez daha hatırlıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri okul duvarında ölümsüzleştirildi
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri okul duvarında ölümsüzleştirildi
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri okul duvarında ölümsüzleştirildi
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri okul duvarında ölümsüzleştirildi

Yeşilçam, Atama, Resim, Çorlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri okul duvarında ölümsüzleştirildi - Son Dakika

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