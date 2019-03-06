Liselilerden Araçlarda Çocuk Güvenliği İçin Sistem

Afyonkarahisar
'da iki lise öğrencisi, geliştirdikleri yazılım ve tasarımla "yapay zeka"yı kullanarak, araçlarda çocuk kilitlerinin otomatik devreye girmesine yönelik sistem geliştirdi.
Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yüksel Yurtbay ve Egemen Bozca, 50.TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için tasarladıkları "Yapay Zeka ile Araçlardaki Çocuk Kilitlerinin Kontrolü" projesi ile Konya
'daki bölge finalinde birinci olarak Türkiye
finaline katılmaya hak kazandı.
Öğrencilerden Yurtbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçlardaki çocuk kilitlerinin kontrolü noktasında yaşanan eksikliği yapay zekayla çözebilecek bir proje hazırladıklarını söyledi.
Tasarladıkları proje üzerinde arkadaşı Egemen ile yaklaşık 4 aydır geceli gündüzlü çalıştıklarını dile getiren Yurtbay, şöyle konuştu:
"Önce yapay zekayla ilgili araştırmalar yaptık. Bilgisayar
yazılımlarımızı tamamlayarak görüntü işleme teknikleri ve algoritmalarla bol bol zaman harcadık. Ardından 3D bilgisayar programı üzerinden maket araç tasarımımızı gerçekleştirdik. Tamamladığımız projemizle TÜBİTAK'ın Konya'da düzenlenen bölge finalinde birinci olduk. Türkiye finallerine gideceğiz."
"Tamamen otomatik bir sistem geliştirdik"
Egemen Bozca da araçlardaki çocuk kilitlerinin aktifleştirilmesi ve devre dışı bırakılmasının sürücüler için sorun oluşturabildiğini aktardı.
Bu soruna çözüm bulmak için proje hazırladıklarını belirten Bozca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"0-12 yaş grubundaki çocuklar çok meraklıdır. Araca bindiklerinde oynayabilecek ve meşgul olabilecek şeyler ararlar ama onlar için arabalarda oynayabilecekleri çok kısıtlı şeyler vardır. Bunlardan en kötüsü de kapı kollarıdır. Araç hareket halindeyken çocuklar kapı kolunu oynar ve açarsa, aşağı düşerek zarar görme olasılığı yüksektir. Bunun önüne geçmek için otomotiv sektöründe çocuk kilitleri geliştirilmiştir. Bu çocuk kilitleri de devredeyken bazen yetişkinlerin başlarına sorun olabilmektedir. Biz de bu yüzden yapay zekayla çocuk kilidini birleştirerek tamamen otomatik bir sistem geliştirdik."
Arka koltukta oturan yolcunun yüzünü algılıyor
Çocuk kilitlerinin yapay zekayla çok daha güvenilir hale geleceğine değinen Bozca, hazırladıkları projeye patent alarak otomotiv sektörünün hizmetine sunmayı planladıklarına dikkati çekti.
Projenin çalışma sistemini anlatan Bozca, şöyle devam etti:
"Araç içerisinde arka koltuklara bakan kamera yolcunun yüzünü algılar. Bu yüz yapay zeka ile işlenir ve bize bir yaş verir. Eğer bu 0-12 yaş arasında ise yolcu çocuk olarak tanımlanarak, otomatik olarak çocuk kilidi devreye girer ve aracın arka kapıları içeriden açılmaz. Eğer, algılanan yaş 12'den büyükse arkada oturan yolcu genç veya yetişkin olarak tanımlanarak çocuk kilidi devreye girmez."
"Yapay zeka bakanlığımız için de yılın teması" Okul Müdürü
Hakan Gümüş
, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu çerçevesinde öğrencilerine proje tabanlı eğitimler verdiklerini ifade etti.
Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim yılı içerisinde çeşitli konularda 59 proje ürettiğine işaret eden Gümüş, şunları kaydetti:
"Yapay zeka teknoloji alanında gündemde olan bir konu. Yapay zeka, Bakanlığımız için de yılın teması. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin danışmanlığında araçlardaki çocuk kilidi projesini hayata geçirdi. TÜBİTAK'ın Konya'daki bölge finalinde teknoloji ve tasarım alanında birinci oldu. Nisan ayındaki Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Yine, projemizi başta TEKNOFEST olmak üzere farklı uluslararası yarışmalara da göndermeyi planlıyoruz. Amacımız, Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin adını duyurmak."