Liselilerden 'Bahçe Duvarını Aştım' türküsü - Son Dakika

Liselilerden 'Bahçe Duvarını Aştım' türküsü

19.05.2021 10:47
Liselilerden 'Bahçe Duvarını Aştım' türküsü, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Maltepe'de liseli gençler ve öğretmenleri, Neşet Ertaş'ın 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Maltepe'de liseli gençler ve öğretmenleri, Neşet Ertaş'ın 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü seslendirdi.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlerle Söylüyoruz" isimli bir projeye imza attı. Proje kapsamında, Maltepe Halit Armay Anadolu lisesi ve Atilla Uras Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Neşet Ertaş'ın 'Bahçe Duvarından Aştım' türküsünü söyledi. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 14 kişilik grup, seslendirdikleri türküyü, klip yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, projeye katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, tüm öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.


Liselilerden 'Bahçe Duvarını Aştım' türküsü
Liselilerden 'Bahçe Duvarını Aştım' türküsü
Liselilerden 'Bahçe Duvarını Aştım' türküsü

Mustafa Kemal Atatürk, Neşet Ertaş, 19 Mayıs, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liselilerden 'Bahçe Duvarını Aştım' türküsü - Son Dakika


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