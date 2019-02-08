Liselilerden 'Bez Torba' Farkındalığı

Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği (ELYD), doğanın korunmasına teşvik amacıyla Saraçlar Caddesi'nde öğrencilerle birlikte 'Edirne Liseli'yim, Doğayı Koruyorum, Naylon Poşet Kullanmıyorum' sloganıyla 2 bin adet bez torba dağıttı.

Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği (ELYD), doğanın korunmasına teşvik amacıyla Saraçlar Caddesi'nde öğrencilerle birlikte 'Edirne Liseli'yim, Doğayı Koruyorum, Naylon Poşet Kullanmıyorum' sloganıyla 2 bin adet bez torba dağıttı.



Edirne Lisesi Yetişenler Derneği, kuruluşunun 85'inci yılında bez torba kullanımına dikkat çekmek adına duyarlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.



Türkiye genelinde 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle naylon poşetlerin paralı hale gelmesinin ardından kullanımı gündeme gelen bez torbalar gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlıyor. Edirne'nin en köklü eğitim kurumlarından Edirne Lisesi de ELYD işbirliğiyle bu uygulamaya destek oldu. Dernek üyeleri ve öğrenciler 'Edirne Liseli'yim, Doğayı Koruyorum, Naylon Poşet Kullanmıyorum' sloganıyla 2 bin adet bez torba hazırlayıp Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara dağıttı.



Konuyla ilgili konuşan Edirne Lisesinden Yetişenler Derneği ve Edirne Lisesi Vakfı Başkanı Atıl Erman, dernek olarak hem öğrencilere, hem velilere hem de tüm Edirnelilere hizmet etmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek; "Bu yıl 85'inci yılımıza erişmenin mutluluğuyla bir sosyal sorumluluk projesi ele aldık. O da doğanın korunması konusunu esas alıyoruz. Son günlerde ülkemizde naylon poşet kullanılmaması konusu güncelliğini koruyor. Bu amaçla biz de bir kampanya düzenlemeye karar verdik ve bir sloganla bu işe başladık. Sloganımız; 'Edirne Liseli'yim, Doğayı Koruyorum, Naylon Poşet Kullanmıyorum'. Bu amaçla derneğimiz gerek öğrencilerimize, gerek velilerimize, gerekse de sevgili Edirnelilere doğayla ilgili bir hatırlatmada bulunmak amacıyla alışveriş bez torbalarından 2 bin adet yaptırdık ve bütün Edirnelilere dağıtacağız. Tahmin ediyorum ki sevgili Edirne halkı da bizim çevreyle ilgili gösterdiğimiz bu özeni ve hassasiyeti gösterecektir" dedi.



Erman ayrıca, Pazartesi günü hem İl Milli Eğitim Müdürü hem de Edirne Valisini ziyaret ederek bez torba hediye edeceklerini sözlerine ekledi.



Edirne Lisesi 10'uncu Sınıf Öğrencisi Ömer Faruk Derici de uygulamaya diğer okulların da katkı sağlamasını beklediklerini kaydederek, "Edirne Liseli'yiz, doğayı koruyoruz diyoruz. Buradan da diğer okulların da bu projeye katkı sağlamasını diliyoruz. Bugün ücretsiz olarak torba dağıtacağız. İnsanları doğayı korumaya teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu. - EDİRNE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!

Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak