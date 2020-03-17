Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan - Son Dakika

Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan

6 saat önce

Korona virüsüne karşı dezenfektan geliştiren ve üretime geçerek Manisa'daki kurumlara göndermeye başlayan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi şimdiden şehir dışından talep almaya başladı.

Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan, System.String[]

Korona virüsüne karşı dezenfektan geliştiren ve üretime geçerek Manisa'daki kurumlara göndermeye başlayan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi şimdiden şehir dışından talep almaya başladı. Piyasadaki bilinen dezenfektanlara göre 10 kat daha etkili olan dezenfektanın üretiminde liseli öğrenciler de çalışarak teoride öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulmuş oldu.


Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de kendini gösteren korona virüsüne karşı tedbirler en üst düzeyde alınmaya başlanırken Manisa'da 2008 yılında eğitim öğretime başlayan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde virüse karşı etkili bir dezenfektan üretilmeye başlandı. İlk etapta il genelindeki okulların dezenfektan ihtiyacını karşılayan okulun ürettiği dezenfektanlara il dışından da yoğun talep gelmeye başladı. Kimya bölüm şefi Davut Bilgin önderliğinde öğrencilerle üretimi yapılan dezenfektanlar kapsüllü virüs olarak adlandırılan korona virüsüne karşı 10 kat daha fazla etkili oluyor.


"Farklı bir yöntemle çalışıyoruz"


Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölüm Şefi Davut Bilgin, "Okulumuzda korona virüsü konusunda hassas bir dönemden geçerken ihtiyaç olan dezenfektan konusunda çalışmalar yapıyoruz. Piyasada ham madde bulmak, alkol bulmak zor olduğu için biz farklı bir yöntemle çalışmayı denedik. Hipokloröz asitle bir çalışma yapıyoruz. Bunun da bu tür kapsüllü virüslerde etkisi alkollü sistemden daha kuvvetli bir etkisi var. Bu nedenle biz de bu konuda çalışma yapmaya başladık öğrencilerimizle. Günde belli bir miktar üretmeye başladık. Bugün üretimin ilk günüydü ve 600 litre civarında üretim yaptık. Önümüzdeki günlerde bu üretimi artırmayı düşünüyoruz." dedi.


Dezenfektan üretiminde çalışan okulun öğrencilerinden Şıvan Kızıloğlu, "Korona virüsüne karşı dezenfektan üretiyoruz. Piyasadakilere göre biz farklı bir yöntem deniyoruz. Bu şekilde daha etkili olacağını düşünüyoruz. O yüzden kendi dezenfektanımızı kendimiz yapıyoruz. Bazı okulların tedarikini yapacağız. Kendi imalatımızı yapıyoruz hocalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Korona virüsüne karşı mücadele ediyoruz" diye konuştu.


"Virüslerin yaşamasına olanak sağlamıyor"


Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü İlyas Kayaokay, "Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak biz de korona virüsüne karşı savaş açtık. Tüm dünya korona virüsüyle ilgili mücadele veriyor. Biz Türkiye olarak bu ülkeler arasında en iyi mücadeleyi veren bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Başta bakanlığımız olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Biz de okul olarak, kimya bölümü olarak korona virüsüyle ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Bakteri ve virüs anlamında mantar gibi bu tür canlıların yaşamına olanak sağlamayan bir üretim yapıyoruz kimya alanında. Yapmış olduğumuz bu üretimleri, kimyasalları çeşitli devlet kurumlarına, okullara dağıtarak tüm kurumlarda mücadeleye destek oluyoruz. Manisa genelinde yoğun bir talep var aynı zamanda il dışından da talepler var. Ancak tamamına yetişemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda ne kadar destek olabilirsek bizim için o kadar iyi. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk üreten okullar anlamında daima bize, ülke ekonomisine bu şekildeki olaylara katkıda bulunmamamızı hep bize söylemiştir. Biz de hep bu direktifler doğrultusunda elimizden gelen katkıları sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından el dezenfektanları da üretildi. - MANİSA

Endüstri Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, Çukurova, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı         
22:30
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek         
21:19
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın         
20:04
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi         
19:12
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı         
19:06
İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti         
18:18
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:33:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]