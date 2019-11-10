Son Dakika Haberleri: Liselilerden lösemili çocuklara "maskeli" destek
Son Dakika Güncel Liselilerden lösemili çocuklara 'maskeli' destek

Liselilerden lösemili çocuklara "maskeli" destek

6 saat önce

Başkentte Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, lösemi dikkat çekmek için maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.

Liselilerden lösemili çocuklara

Başkentte Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, lösemi dikkat çekmek için maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.

Okulda eğitim gören öğrenciler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkati çeken bir etkinliğe imza attı.

Lösemi için farkındalık yaratmak isteyen lisenin öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri maske takarak okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.

Öğrencilerin bu etkinliği profesyonel bir ekip tarafından videoya çekildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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