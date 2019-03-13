Liselilerden Örnek Davranış
2 saat önce
Gaziantep'te lise öğrencileri, ana okulu öğrencilerine oyuncak desteği veriyor.
Gaziantep
'te lise öğrencileri, ana okulu öğrencilerine oyuncak desteği veriyor. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü öğrencileri ürettikleri oyuncakları ana okulu öğrencilerine teslim etti. Şehitkamil
ilçesinde eğitim ve öğretim veren Fatih
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, örnek bir davranışa imza atıyor. Lise öğrencileri, "Kardeş Okul" projesi kapsamında ders içerisinde yaptıkları dolgu oyuncak, maske, el kuklası ve dekoratif yastık gibi oyuncakları ana okulu öğrencilerine hediye ediyorlar. Öğrencileri tarafından yapılan oyuncaklar, Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Çolakoğlu
İlkokulu ve Mete Uygun İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencilerine teslim edildi.
Öğrenciler ise eğitim ve öğretimin yanında yaptıkları üretim ve sağladıkları destek nedeniyle miniklerin gönüllerini fethederken büyüklerin ise takdirini topladı. Üreten bir okul olma fırsatı yakalayan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi bölgede fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sunuyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:43 Kaynak: İHA
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