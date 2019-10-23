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Liselilerden ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi

5 dakika önce

Kütahya'da, Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören lise öğrencileri, ortaokul öğrencileriyle kodlama etkinliği gerçekleştirdi.

Liselilerden ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi, System.String[]

Kütahya'da, Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören lise öğrencileri, ortaokul öğrencileriyle kodlama etkinliği gerçekleştirdi.


Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Bilişim Teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler, Şehitler Ortaokulu öğrencileri ile Avrupa Kod Haftası etkinlikleri kapsamında codeweek etkinliği yaptı.


Lise öğrencileri, okullarında misafir ettikleri ortaokul öğrencilerine Arduino ve Tinkercad yazılımlarını kullanarak kodlama yaptırdı.

Okul Müdürü Kezban Erdoğan, kodlamanın problem çözmeyi ve iş birliğini teşvik eden bir taban hareketi olduğunu söyledi.


Bu kapsamda ortaokul öğrencilerini okullarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Kodlama etkinliği ile öğrencilerimiz tasarım odaklı düşünme, iş birlikli öğrenme, iletişim ve sosyal becerilerin, problem çözme gibi birçok alanda kendilerini geliştirebiliyorlar." dedi.

Ev sahipliklerinden dolayı Okul Müdürü Erdoğan ve bu alanda görev yapan öğretmenlere teşekkür eden Şehitler Ortaokulu Müdürü Soner Ceylan da kodlama eğitimini önemsediklerini ifade etti.

Kütahya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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