Liselilerden sokak hayvanları için kulübe - Son Dakika

Liselilerden sokak hayvanları için kulübe

EDİRNE'de, bir grup lise öğrencisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için kulübe yaptı.

Liselilerden sokak hayvanları için kulübe, System.String[]

EDİRNE'de, bir grup lise öğrencisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanları için kulübe yaptı. Yaklaşan kış mevsimi öncesi 30'a yakın kulübe yapan öğrencilere, kentteki hayvan derneklerinin üyeleri de destek verdi.

Edirne'de faaliyet gösteren Liselerarası Hayvan Dostları Topluluğu (ELHAYDO) üyesi öğrenciler, Hayvanları Koruma Günü'nde, anlamlı etkinliğe imza attı. Öğrenciler, yaklaşan kış mevsimi öncesi sokak hayvanları için kulübeler oluşturulması amacıyla bir araya geldi. Belediyeye ait geçici hayvan barınağında topladıkları tahta paletler ve brandalar ile 30'a yakın kulübe yapan öğrencilere, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve hayvan dostu derneklerin üyeleri de destek verdi.

ELHAYDO Topluluk Başkanı Emir Yenibaş, amaçlarının sahipsiz hayvanları kış aylarında sıcak yuvaya kavuşturmak olduğunu söyledi. Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi olan Yenibaş, arkadaşlarına hayvanseverliği aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Yenibaş, "Topluluğumuzun asıl amacı, lise çağındaki gençlerin mesleklerine adım attıkları süreçte hayvanseverliği bilinçli şekilde öğrenmeleri ve bunun için çalışmalar yapmaları. Onlar için 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde kulübeler yapıyoruz. 4 Ekim'de olmasının en önemli özelliği de hem bu tarihe kamuoyunun dikkatini çekmek hem de bu sahipsiz canlarımızın bir sıcak yuvaya kavuşması kış ayında" dedi.'ONLAR BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu da sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını kaydederek, "Bugün Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla liseli arkadaşlarımızla birlikte barınağımızda yeni bir etkinlik yapıyoruz. Hayvan dostlarımızın topladığı paletler ve brandalarla onlara kışa hazırlık olsun diye sokakta yaşayan canlarımıza kulübe yapacağız. Yaşam haklarını savunduğumuz, dünyayı birlikte paylaştığımız dostlarımıza birer kulübe yapıyoruz. Edirne Belediyesi olarak sokakta yaşayan dostlarımızın her zaman yanlarındayız ve onlar için bir şeyler yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyayı ve şehrimizi diğer canlılarla beraber paylaşıyoruz, bu bizim için çok kıymetli" diye konuştu.'HAYVAN SEVGİSİ KÜÇÜKLÜKTEN AŞILANMALI'

Topluluk üyesi Bilge Hançerler ise hayvan sevgisinin her bireye küçüklükten itibaren aşılanması gerektiğini söyledi. Hançerler, "Hayvan dostlarımız için bir etkinlik yaptık, kulübe yapıyoruz onlar için. Bu etkinliği ilk defa yapıyoruz ama bunun dışında bir çok etkinliğimiz oldu sokaktaki canlarımız için. Kulübelerin bir kısmı barınakta kalacak, diğerlerini de Edirne'de belirli noktalara koyacağız. Hayvanları bir hevesle alıp sokağa bırakan onlarca insan var. Hayvanlara bir nesne gibi davranılması bizi çok rahatsız ediyor. Hayvan sevgisi küçüklükten gelen bir şey mutlaka küçüklükten insanlara aşılanması gerekiyor" dedi.


Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe
Liselilerden sokak hayvanları için kulübe

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liselilerden sokak hayvanları için kulübe - Son Dakika

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