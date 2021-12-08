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Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada - Son Dakika

Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada

08.12.2021 15:22
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada

DENİZLİ'de 5 liselinin, caddede yere yatırdıkları Y.K.'yi (14) tekme ve yumrukla dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

DENİZLİ'de 5 liselinin, caddede yere yatırdıkları Y.K.'yi (14) tekme ve yumrukla dövdüğü anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, bir kadının yerde yatan genci kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Lise Caddesi'ndeki Denizli Lisesi önünde 5 öğrenci, cadde ortasında yere yatırdıkları Y.K.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anı, trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, yardıma koşan bir kadının Y.K.'yi kurtarmaya çalıştığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIDövülen lise öğrencisi Y.K., çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K.'ye ayakta müdahale edildi.

Soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada
Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada

Saldırı, Denizli, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liselilerden tekmeli, yumruklu saldırı; o anlar kamerada - Son Dakika
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