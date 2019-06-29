Son Dakika Haberleri: Liselilere kampüste üniversite deneyimi
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Liselilere kampüste üniversite deneyimi

1 saat önce

Türkiye'nin farklı illerinden lise öğrencileri, ODTÜ tarafından düzenlenen yaz kampında tercih etmeyi düşündükleri lisans programları hakkında bilgi sahibi olurken bilimsel deneyler yapma fırsatı buldu.

Liselilere kampüste üniversite deneyimi, System.String[]
Türkiye'nin farklı illerinden lise öğrencileri, ODTÜ tarafından düzenlenen yaz kampında tercih etmeyi düşündükleri lisans programları hakkında bilgi sahibi olurken bilimsel deneyler yapma fırsatı buldu.
ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, lise öğrencilerine üniversite ve lisans programı tercihlerinde yol göstermek amacıyla ücretsiz yaz kampı düzenlendi. Kampa, Türkiye'nin 15 ilindeki 39 liseden 11.sınıfta okuyan 80 öğrenci katıldı.
Kampüste bir hafta boyunca üniversite deneyimi yaşayan öğrenciler, hem farklı bölümler hakkında bilgi edinme hem de bölüm başkanlarıyla görüşme fırsatı buldu.
Laboratuvarları gezen, uygulamalı derslere katılarak çeşitli deneyler yapan öğrenciler, kodlamadan çikolata yapımına, nanoteknoloji ve elektron mikroskobundan kanat aerodinamiğine kadar birçok farklı alanda deneyim kazandı.
Öğrenciler, akademisyenlerin tasarım odaklı düşünme, girişimcilik ve sosyal bilimler alanlarında verdiği seminer ve derslere de katıldı.
Ayrıca, ODTÜ kültür ve spor öğrenci toplulukları ile oryantiring, plaj voleybolu, yoga gibi etkinliklere katılan öğrencilere, kampın sonunda katılım sertifikası verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:59 Kaynak: AA
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