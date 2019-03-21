Liselilere "Mesleki Tanıtım ve Yönlendirme" Gezisi
43 dakika önce
İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Sanayi Sitesi'ne "mesleki tanıtım ve yönlendirme" gezisi düzenledi.
İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(MTAL) öğrencileri, Sanayi Sitesi'ne "mesleki tanıtım ve yönlendirme" gezisi düzenledi.
Okulu Müdür Yardımcısı Ali Yakıcı eşliğinde, rehber öğretmen ve alan öğretmenleri koordinesinde İslahiye Küçük Sanayi Sitesi'ne giden İslahiye MTAL 9. sınıf öğrencileri, mobilya, metal, tesisat ve iklimlendirme hizmet kollarında faaliyet gösteren işletmeleri gezerek teorikten pratiğe dönüşün aşamalarını yerinde gördüler.
İş yeri yetkilileri, ara elamanın sanayide olan ihtiyacına dikkat çekerek, liselilere mesleki ve teknik eğitimin önemi, geleceği, mesleki eğitimin gereklilikleri ve şartlarını anlattı, soruları cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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