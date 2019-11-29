Son Dakika Haberleri: Liselilere motivasyon semineri
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Liselilere motivasyon semineri

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Başarı ve Motivasyon Seminerleri" programı devam ediyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Başarı ve Motivasyon Seminerleri" programı devam ediyor.


Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program kapsamında eğitimci ve yazar Leyla Asan tarafından Osmangazi Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verilen seminer, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Asan, problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri konuları görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktardı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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