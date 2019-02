Liselilere Palandöken'de Kayak Dersi

ERZURUM'un Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde, Yakutiye Kaymakamlığı'nın 'Haydi Liseliler Kayağa' projesi kapsamında, ilçedeki tüm lise öğrencilerine kayak dersi veriliyor. Kayak eğitmeni Tuğrul Aksu, "Her kış eğitim veriyoruz. İlçede kayak bilmeyen lise öğrencisi bulunmuyor" dedi.



Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2400 rakımında bulunan Polat Erzurum Resort Otel'in pistlerinde, eğitmenler eşliğinde kayak dersi alan öğrenciler, çok şanslı olduklarını söyledi. 50'nci yıl Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan kayak eğitmeni Tuğrul Aksu, 2016 yılında başlatılan proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Aksu, "Her kış olduğu gibi bu kış da 15 hafta boyunca her gün bir lisenin öğrencilerini gruplar halinde Palandöken'e getirip, burada kayak eğitimi veriyoruz. İlçede kayak bilmeyen lise öğrencisi bulunmamakta. Eğitimlerimiz Nisan'ın 15'inde sona erecek" diye konuştu.



Birçok öğrenci ilk kez bulunduğu Palandöken'de kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kısa sürede iyi kayağı öğrenen öğrenciler, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını söyledi.



Şehit Murat Tatar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencisi Nisanur Harmandar, "Palandöken'e gelmiştim ama kayak yapmayı denememiştim. Proje sayesinde öğrendim. Çok eğlenceli bir spor. Bize bu imkanı tanıyan kaymakam beye teşekkür ediyorum" dedi.



Polat Erzurum Resort Hotel'in Genel Müdürü Bora Kanber ise kente gelen herkesten kayak yapmasını ve kayağı öğrenmesini istediklerini belirtti. Kanber; kaymakamlık, belediye, üniversite ve STK'ların pistlerinde açtığı kurslarda ücret almayarak, destek olmaya çalıştıklarını söyledi



