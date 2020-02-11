Liselilere 'zarafet' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liselilere 'zarafet' eğitimi - Son Dakika

Liselilere 'zarafet' eğitimi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen huzur sohbetlerinde lise öğrencilere zarafet, etkili iletişim ve kişisel gelişim konularında eğitim verildi.

Liselilere 'zarafet' eğitimi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen huzur sohbetlerinde lise öğrencilere zarafet, etkili iletişim ve kişisel gelişim konularında eğitim verildi.


Büyükşehir Belediyesi'nin tertip ettiği huzur sohbetleri, gazeteci Sami Özey ve zarafet uzmanı Selda Boztepe'yi Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşturdu. Seminerde öğrencilere eğitim hayatında doğru adım atmanın yolları, sorunsuz sosyal iletişim, çevreyle yapıcı etkileşim, doğru duruş ve yürüyüş, nezaket kuralları ve topluluk önünde kendini ifade edebilme konularında bilgiler aktarıldı.


Zaaafetin bir sanat olduğunu söyleyen Sami Özey, eskiden önem atfedilen zarafetin günümüzde de git gide değer kazandığını ifade etti. Özey, seminerin katılanlara güçlü iletişim ve kendine güvenme ile eğitim ve sosyal hayatta başarıya taşıyacak kimlik oluşturma hedeflerini kazandırdığını anlattı.


Selda Boztepe ise beden dilinin doğru kullanımı, iletişimde ses tonunun önemi ve selamlaşma adabı konularında bilgiler verdi. Bir insanın konuşması, davranışı ve bakışıyla zarafet sanatını icra ettiğini söyleyen Selda Boztepe, samimi bir iletişim için nazik davranmak gerektiğini, karşı tarafın bu konuda ne düşündüğünün önemli olmadığını belirtti. Kişisel bakımın bir ortam için önemli olduğunu vurgulayan Boztepe, insanların görünüşüyle karşılanıp, bilgi ve kültürüyle uğurlandığını dile getirdi. - BURSA

Boztepe, Huzur, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

14 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liselilere 'zarafet' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]