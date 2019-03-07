Son Dakika Haberleri: Liselileri Bıçakla Tehdit Eden Gaspçı Tutuklandı

Liselileri Bıçakla Tehdit Eden Gaspçı Tutuklandı

24 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden Ufuk T. (28), polis ekiplerince yakalandı.

Liselileri Bıçakla Tehdit Eden Gaspçı Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden Ufuk T. (28), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ufuk T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Çorlu'da, 4 lise öğrencisinin cep telefonlarının gasbedildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışma sonucu bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden kişinin, Ufuk T. olduğu belirlendi. Evine düzenlenen operasyonla uyurken yakalanan Ufuk T., gözaltına alındı. Polis merkezinde öğrencilerin teşhis ettiği Ufuk T., adliyeye sevk edildi. Ufuk T., 'nitelikli yağma' ve 'gasp' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ufuk T.'nin, benzer suçlardan emniyette kaydının bulunduğu belirtildi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:18 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü

Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liselileri Bıçakla Tehdit Eden Gaspçı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]