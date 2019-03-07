Liselileri Bıçakla Tehdit Eden Gaspçı Tutuklandı
24 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden Ufuk T. (28), polis ekiplerince yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde, bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden Ufuk T. (28), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ufuk T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çorlu'da, 4 lise öğrencisinin cep telefonlarının gasbedildiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışma sonucu bıçak gösterip, tehdit ederek, lise öğrencilerinin cep telefonlarını gasbeden kişinin, Ufuk T. olduğu belirlendi. Evine düzenlenen operasyonla uyurken yakalanan Ufuk T., gözaltına alındı. Polis
merkezinde öğrencilerin teşhis ettiği Ufuk T., adliyeye sevk edildi. Ufuk T., 'nitelikli yağma' ve 'gasp' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ufuk T.'nin, benzer suçlardan emniyette kaydının bulunduğu belirtildi. - Tekirdağ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:18 Kaynak: DHA
Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü
Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam