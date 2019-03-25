Liselileri Büyük Finalde Muhteşem Ödüller Bekliyor

3 gün boyunca süren ve festival havasında geçen elemelerde kıyasıya rekabet vardı. Büyük heyecana sahne olan eleme etapları, Ankara ve İzmir'de devam edecek.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, END Productions tarafından 22 yıldır aralıksız düzenlenen "fizy Liselerarası Müzik Yarışması"nın, 3 gün süren ve festival havasında geçen İstanbul elemeleri tamamlandı.

Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen İstanbul elemelerinde; Kocaeli, Bursa, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'dan gelen 224 lise yarıştı.

Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın eleme heyecanı 29 ve 30 Mart tarihlerinde Ankara ve 5 ve 6 Nisan tarihlerindeki İzmir elemeleriyle devam edecek.

fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, "fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8.000 liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi'nin üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor.