Liselileri girişimci yapacak imza
1 saat önce
Genç Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında "Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi" işbirliği protokolü imzalandı.
Genç
Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında "Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi" işbirliği protokolü imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15
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