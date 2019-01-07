Son Dakika Haberleri: Liselileri girişimci yapacak imza

Liselileri girişimci yapacak imza

1 saat önce

Genç Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında "Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi" işbirliği protokolü imzalandı.

Liselileri girişimci yapacak imza, System.String[]
Genç Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında "Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi" işbirliği protokolü imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:15 

milli eğitim bakanlığı, Genç, Ekonomi
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