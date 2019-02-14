Son Dakika Haberleri: Liselilerin 'Hayata Açılan Kapılar'ı

Liselilerin 'Hayata Açılan Kapılar'ı

35 dakika önce

Edirne Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kadrajından yansıyan fotoğraflar "Hayata Açılan Kapılar" sergisinde ziyarete açıldı.

Liselilerin 'Hayata Açılan Kapılar'ı, System.String[]
Edirne Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kadrajından yansıyan fotoğraflar "Hayata Açılan Kapılar" sergisinde ziyarete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Edirne Lisesinden 7 öğrenci Edirne'de bulunan tarihi yapıların kapılarını fotoğraflayarak 40 resimden oluşan sergi oluşturdu.

Gençlerin kültür ve sanat aracılığıyla çevreye, yaşadığı şehre duyarlılığını ve farkındalığını arttırmak, tarihi ve kültür bilincini oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmanın sonucunda oluşturulan serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen ve fotoğrafları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürümü Dr. Önder Arpacı, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılı çalışmalarının artarak devamını diledi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

Edirne, Güncel
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